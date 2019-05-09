Управление МЧС РФ по Москве предупредило о возможной грозе и сильном ветре в вечернее время 9 мая.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ, в течение дня ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что погода в столичном регионе внесла коррективы в мероприятия, посвященные празднованию Дню победы: воздушная часть парада на Красной площади была отменена.