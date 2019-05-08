Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам по делу о драках.

Ранее Sobesednik.ru писал, что суд вынес обвинительный приговор в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о драках в центре столицы.

Как передает «Коммерсант», 8 мая Пресненский суд Москвы также озвучил наказание для подсудимых: Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год 5 месяцев колонии.

Проходящие по тому же делу брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий также были приговорены к 1 году 6 месяцам и 1 году 5 месяцам заключения.

Напомним, именно такие сроки для обвиняемых на заседании 6 мая запрашивала прокурор Светлана Тарасова. При этом суд смягчил обвинение, исключив из него умышленный сговор.