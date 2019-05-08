Судья Елена Абрамова постановила уничтожить деревянный стул, фигурирующий в качестве доказательства по делу о драках в ЦАО.

Ранее Пресненский суд вынес обвинительный приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого по делу о драках. Всем обвиняемым назначили реальные сроки заключения в колонии.

Как передает агентство городских новостей «Москва», суд постановил также уничтожить деревянный стул, которым Александр Кокорин бил чиновника Дениса Пака в столичном кафе.

«Фигурирующий в деле в качестве доказательства деревянный стул подлежит уничтожению», — объявила судья Елена Абрамова.