Пресненский суд вынес обвинительный приговор по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Как передает «Интерфакс», в среду, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы проходит оглашение приговора обвиняемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

«Суд установил: Кокорин, Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — говорится в обвинительном приговоре.

Напомним, ранее прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам, а Мамаева — к году и 5 месяцам колонии общего режима.



