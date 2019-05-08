"Пищевая дискриминация" – для школьников, сетевая – для учителей?

То, что происходит в преддверии 9 мая с детьми в России, напоминает страну, пораженную милитаристской лихорадкой. В некоторых городах родители массово вырядили маленьких в военную форму, которую те неосознанно с восторгом приняли. Детки постарше участвуют в военно-патриотических игрищах. Учитывая обилие техники и перекрытия в столице, ситуация далека от нормальной.

Мое личное мнение: когда страна выздоровеет, 9 мая станет прежде всего днем Памяти. Миллионов сложивших свои головы. Ведь сами фронтовики, те деды, которым спасибо, о войне предпочитали не вспоминать и особо не отмечали. Как и главнокомандующий, бросивший миллионов солдатиков в печи войны с бывшим союзником и проспавший коварный удар... 20 лет не отмечали — факт общеизвестный. Задумаемся почему. А пока — всех с наступающим священным днем!

Но мы отвлеклись, а начали, собственно со школ. В которых поутихла тема отравлений, но возникла новая. Оказывается, государство не может обеспечить полноценное питание детям (сразу стало понятно, что и не обязано). А значит, есть повод повесить на родителей еще один финансовый груз. В условиях пятилетнего падения доходов даже он оказался неподъемным для довольно многих. Поэтому уже во многих регионах были зафиксированы случаи... продуктовой дискриминации.

Новый термин означает, что дети тех родителей, кто сдает деньги на питание, питаются полноценно, остальным — что придется. Ввели, так сказать, обычное и социальное, сильно урезанное, питание... Ситуация выплеснулась в публичную сферу в Волгоградской и Владимирской областях, да так, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать ни много ни мало Школпитнадзор, который, впрочем, будет следить еще и за качеством в столовых.

Также стало известно, что для педагогов будут рекомендован алгоритм ведения соцсетей. Вроде инициатива так себе (интернет, свобода, равенство?). Но продолжение получилось интересным. Помните учительницу, которая сфотографировалась в купальнике (причем в пользу барнаульских моржей — в поддержку зимней Универсиады), которую затем общественное мнение заставило уволиться? Министр образования и науки Алтайского края обратился именно к этой учительнице — русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой — с предложением разработать правила поведения педагогов в социальных сетях и прочих интернет-забавах.

Сыграл на опережение? Ведь многие преподаватели провели флэшмоб #учителятожелюди, причем некоторые дополнили свои записи еще одним хэштегом — #увольняйте. Редкая солидарность по нынешним временам, не считая праздников!