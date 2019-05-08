Спасатели разослали жителям Москвы предупреждение о надвигающейся непогоде в среду, 8 мая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в столице 8 мая ожидается дождливая погода с грозой и температурой воздуха до +23 градусов.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Москве, при ожидающейся в ближайшие сутки грозе порывы ветра могут достигнуть 13–18 м/с.

В связи с этим спасатели призывают москвичей к осторожности и напоминают о введенном в регионе «желтом» погодном уровне.

В столичном Центре организации дорожного движения автомобилистам также рекомендовали не парковаться возле деревьев и рекламных щитов из-за непогоды.