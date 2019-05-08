Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в среду, 8 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием многоцентрового циклона, что обусловит кратковременные дожди, а также грозы с порывами ветра до 15 м/с.

Температура воздуха в Москве днем 8 мая составит 21..23, по области 20..25 градусов тепла.

Атмосферное давление останется пониженным и составит 745 мм ртутного столба.

По данным специалистов, такая погода неблагоприятна для людей с сосудистыми нарушениями, нарушениями сердечного ритма и мигренями.