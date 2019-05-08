Борьба с коррупцией – в судебных цифрах и анонимном опросе от ФСБ

Без малого два года действует статья о мелком взяточничестве. И вот судебный департамент при Верховном суде делает осторожные выводы: появление такой статьи не поменяло ситуацию на рынке «коррупционных услуг».

Статья 291.2 в Уголовном Кодексе называется немного пренебрежительно — «мелкое взяточничество» — и предусматривает ответственность за получение и дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Для чиновника действительно выглядит насмешкой.

Максимум, что можно получить по такой статье — лишение свободы на срок до одного года. Также наказание может быть в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо исправительных работ на срок до одного года.

Если в статистике за 2017 год эта статья не была выделена отдельной строкой, то лишь на начало следующего года по ней имелось всего 131 дело (кто же так мельчил?). Но падение доходов граждан затронуло, как видно, и власти предержащие — и дел таких в 2018 году открыто было 3156, а закончено 3135 (с цифрами можно ознакомится здесь).

Здесь важно все-таки: падение доходов населения и чиновников всех уровней в частности — или их патологическая жадность?..

Возможно, ответит на этот вопрос вторая новость. Правда, вчерашняя, но сегодня она заиграла новыми красками: ФСБ запускает анонимный опрос (?!). Россиян попросили оценить эффективность коррупции — в части борьбы с ней. Там всего 12 пунктов, из которых граждане узнают, что государство ужесточило борьбу — и вам лишь остается ответить оценкой эффективности его действий. А о ком, собственно речь? Несколько сановных лиц, а больше на ум сразу и не приходит. Спрашивают совета у граждан — что поможет борьбе с коррупцией: текущий, но иногда формальный запрет владеть чиновникам имуществом за рубежом — или неназванный стимул честной работы? (Хотя, казалось бы, что таким стимулом может быть, кроме честного имени?)

Опрос действительно интересен — можно оценить уровень во многих сферах, с которыми соприкасаешься — ЖКХ, образовании, здравоохранении, судебной системе и других... И в отношении правоохранительных структур: МВД, ФСИН, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, судебных приставов, таможенников и прочих. Есть и вопрос, насколько серьезной граждане считают проблему коррупции в современной России. На него, к слову, ответили в очередной раз в международной неправительственной организации Transparency International, поставив в январе в очередном «рейтинге восприятия коррупции» РФ на 138-е место вместе с Папуа — Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Мексикой.

Жаль, с результатами опроса от ФСБ хоть и анонимно, но пока нельзя ознакомиться. До их публикации вставать волосы дыбом будут только у защитников отечества. Кстати, по статистике судебного департамента при Верховном суде, доля крупных дел, где размер взятки превысил 1 млн руб, в прошлом году снизилась...

Для того, чтобы ознакомить силовиков со своим мнением, на странице опроса необходимо будет указать пол, возраст, образование, род деятельности, семейный статус, достаток и место проживания. Может, этого будет и достаточно для вашей деанонимизации... Шутка!