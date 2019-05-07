Расплата вместо срока, или Два сомнительных смягчения

Не впервые подмечаем: новости одного дня нередко складываются в цельную картину. Порой — в неприличную донельзя.

Так, в Тульской области за скриншот (компьютерный «стоп-кадр», снимок с экрана) с призывом прийти на митинг против свалки, опубликованный в групповом чате социальной сети «ВКонтакте», оштрафована на 22 тысячи рублей многодетная мать, которая из доходов и имеет-то детское пособие — 5800 рублей.

Из него, видимо, и будут взыскивать. Правда, некоторые политические силы уже высказались за то, чтобы уплатить за признанную виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Это правонарушение заключается в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления его о проведении. Наказывается штрафом от двадцати до тридцати тысяч рублей. Суд даже не дал низший предел штрафа... Спасибо, что не присудил обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до десяти суток, что положено в качестве альтернативного наказания по данной статье.

Перед этой новостью меркнет официальный отчет о переменах, наступивших в связи с декриминализацией части 1 статьи 282 Уголовного кодекса — «за лайки и репосты». Стоило власти принять политическое решение — и количество случаев преследования по 282-й статье, по словам главы МВД, уменьшилось в 25 (!) раз — с 223 раз за 2018 до девяти за первые три месяца сего года.

Другая новость выглядит неприличной по многим основаниям. Начнем издалека. Государством в отдельных случаях предоставляется гражданам бесплатная юридическая помощь. Но, видимо, что держава экономила и на адвокатах по назначению, вынудив их провести в прошлом году в разных регионах протестные акции.

Теперь, похоже решение найдено — простое, но и неприличное до безобразия: освобождаемые условно-досрочно, а также осужденные условно могут вскоре возмещать государственные издержки, в том числе на защитников по назначению, из... собственного кармана. Не дали тебя домучать в тюрьме или избежал ее вовсе — накажем рублем, так что ли? Может, тогда и судей, вынесших такие решения, к оплате привлекать — хотя бы пропорционально?..

В предлагаемом проекте много прекрасного: изменения в Уголовный кодекс внесут как обязательные условия указанных видов смягчения наказания (УДО и условное). Неисполнение этих обязательств перед бюджетом Родины может привести к их отмене — то есть ко вменению реального срока и отмене УДО. Впрочем, справедливости ради отметим: указано в законопроекте и то, что такие меры взыскания не будут применяться к осуждённому в случае выявления его имущественной несостоятельности. Другой вопрос — кто «при финансах» не ищет себе адвоката при угрозе реального срока?

В общем, подобный законопроект на полном серьезе уже внесло Правительство на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Что усиливает его абсурдность — и одновременно снимает все вопросы о том, будет или нет подобное законотворчество превращено в реальный, действующий документ в самое ближайшее время...