77% россиян уверены, что чиновники не указывают все имущество в декларациях

Треть россиян испытала удовлетворение после новостей об аресте высокопоставленных российских чиновников.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», только 3% россиян считают, что чиновники декларируют все свои доходы и имущество. 11% уверены, что в декларациях отражена большая часть имущества и доходов госслужащих, 40% — что меньшая. 37% респондентов придерживаются мнения, что в декларациях чиновники отражают ничтожно малую часть доходов и имущества.

У 34% опрошенных новости об аресте высокопоставленных чиновников вызывают удовлетворение, у 14% — недоумение. 40% россиян не испытывает особых чувств от ареста чиновников, 9% респондентов почувствовали недоумение.

Опрос был проведен среди 1600 человек 18-23 апреля нынешнего года.