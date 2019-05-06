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Жителей села под Пермью попросили собрать вымытые рекой человеческие кости

Общество
17:04, 06 мая 2019

Жителей села Крюково в Пермском крае позвали на субботник по сбору человеческих останков на берегу реки Кама.

Как передает 59.ru, пользователи соцсетей поделились фотографией объявления, в котором жителей села Крюково под Пермью попросили помочь собрать вымытые рекой человеческие останки.

«6 мая объявляется субботник по сбору человеческих останков на берегу Камы в Крюково-1. При себе иметь перчатки, мешки», — сказано в объявлении.

По словам представителей администрации Еловского района Пермского края, такие субботники в селе проходят каждый год, поскольку на берегу находилась братская могила времен Гражданской войны, а рядом было старое деревенское кладбище.

«Берег осыпается, кости вымываются. Чтобы их не унесло, до подъема воды мы каждую весну проводим субботники. Собираем вымытые кости, а потом перезахораниваем их в братской могиле на современном деревенском кладбище», — рассказала Головнина.

Отмечается, что ситуация не меняется более десяти лет, поскольку денежных средств на укрепление берега не выделяют.

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// фото: Alexander Legky / Global Look Press

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