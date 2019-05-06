В аэропорту Шереметьево заинтересовались видеозаписью, на которой несколько неизвестных шутят над горящим самолетом.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ранее в интернете появилось видео, на котором несколько человек, которые, предположительно, являются сотрудниками аэропорта Шереметьево, обсуждают возгорание самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшее 5 мая. При этом один из участников ролика произносит фразу: «Нормально он сел, с огоньком».

Отмечается, что в настоящее время аэропорт занимается розыском людей, присутствующих на видеозаписи.

«Мы не располагаем на данный момент подтверждением, что это сотрудники аэропорта. Мы сейчас занимаемся розыском этих людей, которые в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики в момент, когда произошла катастрофа и все службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров и ликвидации последствий аварии. В ближайшее время мы сделаем официальное заявление», — рассказали в пресс-службе авиагавани.

Напомним, Следственный комитет России сообщил о гибели 41 человека в авиакатастрофе 5 мая. Их тела будут доставлены для проведения генетической экспертизы.