Министр образования Крыма рассказала, что вызвавшие критику крымских татар страницы изъяли из учебника по истории.

Напомним, в феврале текущего года крымские татары обратились к главе российской администрации полуострова Сергею Аксенову и депутату Госдумы РФ Руслану Бальбеку с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов, который якобы приводит недостоверные данные о помощи крымских татар немецким войскам в эпоху Великой Отечественной войны и способствует развитию ксенофобии. В министерстве образования, науки и молодежи республики обещали исправить вызвавшие недовольство народности параграфы.

Как передает ТАСС, необходимые исправления внесут в учебник по истории Крыма уже до конца мая.

«Мы будем изымать эти страницы. До конца мая мы это сделаем», — рассказала министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

Она добавила, что после исправлений книгу планируется вернуть в школы, и в новом учебном году ученики получат уже исправленные учебники.