Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 6 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погода в столичном регионе будет теплой, сухой и солнечной.

Максимальная температура воздуха в Москве 6 мая составит 22..24, по области — 19..24 градуса тепла. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха укажет на отметку 30%.

По словам специалистов, такие погодные условия не вызовут метеопатических реакций у большинства людей, однако из-за возмущений геомагнитного поля недомогания могут почувствовать москвичи с сердечно-сосудистыми патологиями.