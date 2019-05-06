На слушаниях в Пресненском суде Москвы обвинение потребовало реальные сроки для Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее Sobesednik.ru писал, что находящийся под арестом нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил журналистов за поздравления с чемпионством клуба.

Как передает «Коммерсант», в ходе заседания Пресненского суда Москвы в понедельник, 6 мая, сторона обвинения потребовала приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых по делу о драках, к реальным срокам заключения.

В частности, прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам, а Мамаева — к году и 5 месяцам колонии общего режима.