Синоптики прогнозируют «температурные качели» и частую смену погоды в столичном регионе в ближайшие дни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 6 мая, жителей Москвы и области ожидает сухая и солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых районах столицы столбики термометра 6 мая могут подняться даже до отметки 27 градусов тепла.

По словам синоптика, такие погодные условия, характерные больше для середины июля, сохранятся в регионе и во вторник. Однако уже со среды, 8 мая, в Москву придут дожди, а температура воздуха начнет падать. В День Победы гостей и жителей столицы ожидает гроза и усиление ветра до 17 м/с.

При этом в центре погоды «Фобос» агентству рассказали, что «температурные качели» и постоянная смена метеоусловий будет наблюдаться в Москве и области в течение всей грядущей недели.

«В Москве в понедельник солнечно, а затем начнутся дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Жителей столицы ожидают настоящие температурные качели: в понедельник-вторник до плюс 23-26 градусов, в среду-четверг похолодание до плюс 16-19 градусов, а с пятницы столбики термометров вновь дотянутся до плюс 20-23 градусов» — сообщили синоптики.