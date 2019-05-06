В Московском планетарии рассказали, что в ночь с 6 на 7 мая в небе над столицей можно будет увидеть до 50 падающих звезд.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в ночь с 6 на 7 мая произойдет пик активности метеорного потока Майские Аквариды, который является вторым весенним звездопадом.

По словам специалистов Московского планетария, наблюдать быстрые и яркие, оставляющие длинный след метеоры лучше всего будет в предрассветные часы — с 2:00 до 4:00 по московскому времени, — вдали от городских огней и в ясную безоблачную погоду.

Отмечается, что в пик активности метеорного потока в небе можно будет наблюдать до 50 падающих метеоров в час.



