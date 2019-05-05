Хабаровские экстренные службы назвали причину задымленности в краевом центре и близлежащих районах.

Как передает сайт хабаровского ГУ МЧС РФ, причиной незначительного задымления в городе стали природные пожары.

«По предварительным данным, исходя из направления ветра воздушные массы с дымом занесло со стороны Амурского района, где в настоящее время действуют природные пожары», — сообщили спасатели.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент в городе уровень содержания угарного газа не превышен.