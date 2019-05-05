Москвичей ждет переменная облачность с осадками и повышение температуры воздуха в первое воскресенье мая.

Как сообщает портал «Метеоновости», 5 мая столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта.

«При переменной облачности местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер южный 5-10 м/с», — сказано в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление и температурный режим придут к нормальным значениям, что сделает погоду комфортной для метеозависимых москвичей.