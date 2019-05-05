Секретарь ОНК Москвы сообщил, что правила не позволят Александру Кокорину хранить в камере медаль чемпиона России.

Слова Ивана Мельникова приводит «Спорт-Экспресс». Общественник заявил, что находящийся под стражей Александр Кокорин активно следил за успехами «Зенита» в матчах РПЛ.

«По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть», — сказал Мельников.

При этом, по мнению секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Кокорин не сможет получить медаль чемпиона России: «Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду».

Напомним, что питерский клуб накануне стал пятикратным чемпионом России: после 27 матчей «Зенит» набрал 58 очков.