Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за высокой пожароопасности.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в воскресенье, 5 мая, в столице и области ожидается повышенный риск возникновения пожаров.

В связи с этим специалисты Гидрометцентра объявили о повышении уровня погодной опасности до «желтого».

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, 4 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременным дождем и температурой воздуха до 17 градусов тепла.