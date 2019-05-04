Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в субботу, 4 мая.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием малоградиентного барического поля, что обусловит облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди.

Температура воздуха 4 мая в Москве вырастет до 15..17, по области — до 14..19 градусов тепла.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба, что все еще ниже нормального. Влажность воздуха укажет на отметку 50%.

По словам специалистов, такие погодные условия могут негативно отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями. Синоптики также предупреждают, что ожидающийся в ближайшие часы скачок атмосферного давления способен вызвать сосудистый или гипертонический криз у больных с гипертонической болезнью, перенесших инфаркт или инсульт.