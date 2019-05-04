В КГБ Белоруссии сообщили о задержании бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина.

Как сообщается на сайте Комитета государственной безопасности (КГБ) страны, Андрею Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки от российской компании.

«Накануне он (Андрей Втюрин) был задержан с поличным при получении 148,6 тысячи долларов от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Белоруссия. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель российской фирмы, дававший взятку, также задержан. Оба обвиняемых полностью признали вину и в настоящее время находятся под стражей.