Православный священник Виктор Потапов, навещавший Марию Бутину, сообщил, что она надеется выйти на свободу к 23 ноября.

Напомним, в конце апреля суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта.

Как передает РИА «Новости», в настоящее время россиянка надеется, что сможет покинуть пенитенциарное учреждение на несколько месяцев раньше срока за хорошее поведение.

«Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября она наконец-то станет свободной женщиной», — рассказал навещавший Бутину в американской тюрьме православный священник Виктор Потапов.

По его словам, россиянка с достоинством приняла вынесенный ей судом Колумбии приговор и до сих пор заявляет о том, что между Россией и США не должно быть никаких разногласий.

Священник также отметил, что в скором времени Бутину могут перевести в тюрьму Алабамы или Западной Виргинии. Такой вывод он сделал, поскольку во время последнего посещения россиянки у священнослужителя отказались принять книги, которые он обычно ей оставляет.

«Когда я спросил почему, они сказали "мы не можем рассказать вам". Я подозреваю, что это произошло, вероятно, потому, что они хотят скоро ее перевести. В таком случае она не может взять ничего с собой», — пояснил Виктор Потапов.