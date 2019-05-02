Синоптики предупредили жителей столичного региона об усилении ветра, которое начнется вечером 2 мая и продлится сутки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве и области 2 мая ожидается облачная погода с кратковременными дождями и рекордно низким атмосферным давлением.

Как передает «Интерфакс», Гидрометцентр России также предупредил жителей столичного региона об усилении ветра до 13-18 м/с.

Отмечается, что изменение метеоусловий начнется около 21:00 2 мая и продлится в течение суток. Кроме того, в последующие два дня в Москве и области сохранится повышенная вероятность возникновения пожаров.

В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.