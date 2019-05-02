Подозреваемого в мошенничестве главу Минэкономики Дагестана Османа Хасбулатова заключили под стражу на два месяца.

Напомним, о задержании Османа Хасбулатова в Москве стало известно во вторник, 30 апреля. Сообщалось, что министра экономики и территориального развития Дагестана подозревают в хищении 20 млн рублей.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 2 мая, Кировский районный суд Махачкалы арестовал Османа Хасбулатова на два месяца.

По данным следствия, взятый под стражу министр в 2015 году создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана существенно завышала их стоимость. Денежные средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами группы по своему усмотрению.