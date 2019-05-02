Росгвардия посоветовала россиянам обезопасить свой дом во время отъезда в период длинных майских праздников.

Как передает ТАСС, ведомство посоветовало предпринять соответствующие меры из-за опасности краж из квартир и домов.

По словам старшего инспектора по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковника полиции Геннадия Белокопытова, во время отъезда владельцам квартир лучше всего обращаться к профессиональным охранным организациям, а также попросить о помощи родных и соседей.

«Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение», — посоветовал Белокопытов.

Он также добавил, что россиянам не следует размещать информацию о периоде отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, а также проставлять геолокацию на своих фотографиях в социальных сетях.