Минобороны РФ отрицает информацию о гибели четверых российских военных из-за обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

Ранее информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на заявление сирийских боевиков сообщило, что в северной части сирийской провинции Хама были убиты четверо российских военных.

Однако российское военное ведомство назвало данные сообщения «очередной фальшивкой», добавив, что «российские СМИ растиражировали недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях».

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит РИА «Новости».