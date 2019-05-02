Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 2 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в ложбине циклона, что обусловит облачную погоду и кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве 2 мая составит +13..15, по области +10..15 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление окажется рекордно низким и в середине дня упадет до 733 мм ртутного столба, что вызовет недомогания у людей с заболеваниями сердца и сосудов.