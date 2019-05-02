Красные флаги на Пятой авеню: фоторепортаж с Первомая в Нью-Йорке

Фотокорреспондент Sobesednik.ru побывал на первомайском шествии в Нью-Йорке.

Напомним, что международный праздник труда и борьбы трудящихся за свои права 1 мая возник именно в память об американских рабочих-анархистах, казненных по обвинению (как вскоре выяснилось, сфальсифицированному) в организации беспорядков на демонстрации 1886 года в Чикаго.

Впрочем, сейчас в США официальный праздник День труда отмечается в начале сентября, но это не мешает представителям левых движений и организаций отмечать и 1 мая тоже. На одной из таких демонстраций в центре Нью-Йорка побывал и наш корреспондент:

Сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка

«Рабочие без границ»

«Борись с боссами: инженеры против Иммиграционной и таможенной полиции»

«Рабочие 1 мая за международную солидарность» (исп.)

«Прочь руки США от Венесуэлы!»

«Клянусь защищать иммигрантский Нью-Йорк»

«Мы вместе! Международный день трудящихся»

«Те, кто кормит мир, не должны бороться, чтобы прокормить себя»

«Рабочие без границ»

«Нет запрету [на въезд], нет стене [на границе], нет проверкам, Нью-Йорк для всех»

«Наши кочевые маршруты индейцев существовали задолго до ваших границ»

* * *

фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru