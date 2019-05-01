В Ингушетии депутат «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы на ней жениться.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что инцидент произошел в Малгобекском районе Ингушетии. «Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы», — рассказал источник.

Он добавил, что ситуация вызвала резонанс в регионе, так как сами парламентарии не раз выступали против обычая похищения невесты. На данный момент ситуация урегулирована старейшинами, свадьба назначена на ближайшее воскресенье.

При этом источник добавил, что депутату придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей, а его пособникам — по 100 тысяч рублей.