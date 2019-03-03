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03 марта, воскресенье

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02 марта, суббота

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01 марта, пятница

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Новейший корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые пристыковался к МКС

Общество

Американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил первый испытательный полет к МКС.

Как сообщается в официальном Twitter NASA, днем в воскресенье, 3 марта, новейший космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) еще утром 2 марта.

Первый полет корабля к МКС проходит без экипажа, место пилота занимает манекен по имени Рипли. Целью тестового полета является проверка способности корабля безопасно отправлять экипажи в космос и возвращать их на Землю. Crew Dragon также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

При этом первый пилотируемый полет с экипажем NASA планирует осуществить уже июле текущего года.

 

Теги: Наука, Космос

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Прокремлевские, проамериканские и проукраинские эксперты – как сиамские близнецы. Один без другого на российском ТВ существовать не могут. Формат таков, это просто условие игры

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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