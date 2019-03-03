Новейший корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые пристыковался к МКС

Американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил первый испытательный полет к МКС.

Как сообщается в официальном Twitter NASA, днем в воскресенье, 3 марта, новейший космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) еще утром 2 марта.

Первый полет корабля к МКС проходит без экипажа, место пилота занимает манекен по имени Рипли. Целью тестового полета является проверка способности корабля безопасно отправлять экипажи в космос и возвращать их на Землю. Crew Dragon также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

При этом первый пилотируемый полет с экипажем NASA планирует осуществить уже июле текущего года.