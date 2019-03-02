Специалисты насчитали 25 солнечных дней в Москве за минувшую зиму

Специалисты обсерватории МГУ заявили, что в последний месяц зимы в Москве солнце светило 43 часа.

Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ Екатерина Горбаренко. Специалист добавила, что февраль 2019 года стал одним из самых «темных» в XXI веке.

«Февраль в этом году темный и ниже нормы — продолжительность солнечного сияния составила 43 часа, при этом солнечный диск был закрыт облаками 19 дней», — заявила Горбаренко.

Специалист отметила, что февраль 2018 года был почти на 30% «светлее», чем нынешний. Всего же за всю зиму 2018-2019 года солнце в Москве светило 25 дней.