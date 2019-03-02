Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 2 марта

В первый выходной день весны жителям столичного региона обещают морозы и гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает портал «Метеоновости». Характер погоды в Москве и Подмосковье в субботу, 2 марта, будет определять господствующий в регионе антициклон.

«Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду», — сказано в сообщении специалистов.

Падение температуры и повышение атмосферного давления, по мнению синоптиков, может негативно сказаться на самочувствии москвичей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями.