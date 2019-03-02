Работник "Пятерочки" на востоке Москвы выпорол детей ремнем

Столичная полиция проводит проверку после избиения несовершеннолетних сотрудником супермаркета.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в районе Восточное Измайлово в одном из супермаркетов. В полицию о происшествии сообщили родители пострадавших детей.

«В "Пятерочке" на 15-й Парковой улице, 27 сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем. Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции», — сказали в полиции.

В настоящее время сотрудник магазина вызван в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Детей осмотрели медики, устанавливается степень тяжести причиненного им ущерба.