Полиция выявила наркопритон в квартире на юго-востоке Москвы

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело после ликвидации наркопритона на юго-востоке города.

Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице. Притон был выявлен в районе Текстильщики.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Саратовская. <...> В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков», — сказано в сообщении.

Полицией была задержана хозяйка квартиры: ей оказалась 36-летняя ранее судимая женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ.