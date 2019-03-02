Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни

Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет в Петербурге.

Об этом ТАСС рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Известный физик являлся депутатом Госдумы от коммунистической партии с 1999 года.

«К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», — рассказал журналистам Геннадий Зюганов.

Также лидер КПРФ добавил, что партия возьмет на себя организацию похорон Алферова: «Мы не просто примем участие в организации похорон, а все сделаем, проводим в последний путь, как подобает великим людям».