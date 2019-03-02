Неизвестные испортили фасад штаба Навального в Петербурге

Неизвестные нанесли надпись «штаб педофилов» на здание штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге.

Об этом сообщает «Медиазона». Надписи на здании штаба, расположенного на Вознесенском проспекте Петербурга, появились в ночь с 1 на 2 марта.

Утром возле штаба оппозиционеров появилась группа людей, назвавшая себя «возмущенной молодежью». В руках у активистов были плакаты с надписями «Дети в опасности», «Навальный защищает извращенцев» и «Не трогайте наших детей! Педофилов под суд».

Митингующие в беседе с корреспондентом «Медиазоны» заявили, что узнали об акции из социальных сетей. Каким именно было объявление в социальных сетях, пикетчики сказать не смогли.

Участники пикета заявили, что их акция согласована с властями. К месту проведения митинга приехал наряд полиции.