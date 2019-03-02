Кабмин предложил создать "черный список" усыновителей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий определить список людей, которым запрещено усыновлять детей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства России. Для создания такого перечня людей в кабмине предложили создать отдельный реестр.

«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине», — сказано в сообщении.

Также в кабмине предлагают установить порядок обмена информацией между ведомствами, чтобы не допустить «передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями».