Выгнавшего школьников из автобуса водителя в Хабаровске уволят

В Хабаровске водитель автобуса выгнал пятерых школьников, не оплативших проезд из-за разрядившегося валидатора.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города. Уточняется, что в автобусе, следующем по маршруту №14, разрядился валидатор, из-за чего школьники не смогли оплатить проезд. Водитель выгнал подростков из автобуса.

«Я считаю, что произошел вопиющий случай. То, что в автобусе по каким-либо причинам не работает валидатор, исключительно проблема перевозчика, — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей».

По данным агентства, перевозчик принял решение уволить водителя после того, как провел собственную проверку. Он также готов извиниться перед пострадавшими и компенсировать причиненные неудобства.