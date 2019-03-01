В СФ призвали изменить пенсионное законодательство для перерасчета пенсий

В СФ обеспокоились тем, что многие пенсионеры лишились социальной доплаты из-за повышения пенсий до прожиточного минимума.

Как передает «Парламентская газета», член комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательства для перерасчета пенсий.

По словам сенатора, в 2019 году пенсии были проиндексированы, однако если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату.

«Президент очень чётко сказал в Послании: уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии. Пересчёт оценён в 19 миллиардов рублей», — пояснил Рязанский.

Он добавил, что региональные пенсионные фонды уже получили команду провести перерасчет до 1 июля.