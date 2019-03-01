Новое в законах и нормах с 1 марта и свежие идеи юристов: обзор

Весна прекрасна, но пока до нее далеко, рассматриваем основные изменения в законах с 1 марта.

Новые правила постройки домов: с 1 марта 2019 года при желании построить на своем участке дом необходимо уведомить об этом местную власть. Впрочем, при замыслах отгрохать жилое помещение, но не выше 20 метров предполагается упрощенный порядок оформления.

Существенно повлияют на поведение водителей следующие изменения. С сегодняшнего дня любые перевозки людей должны проводиться лицензированными автобусами. Такая процедура не нужна только автобусам госструктур или при перевозке на сопредельной территории — по большим заводам или карьерам. То есть все отныне общественные перевозки — по заказам или для собственных нужд — лицензируются. Даже не заходя в поисковик, предположу, что большинство маршруток по техническим характеристикам к автобусам не относятся...

С 18 марта начнет действовать новое требование ПДД, так называемые «вафельницы» — желтая клетка на перекрестках, на которой нельзя останавливаться, чтоб не создавать пробку. Не повинующихся начнут штрафовать. Сообщается, что в столице так раскрасили уже 103 перекрестка. Там же пока и будут наказывать.

Управляющие компании должны заработать быстрее: теперь начали действовать сроки исправления различных неполадок и аварий в жилых домах. За 30 минут после регистрации коммунальщикам предписано локализовывать чрезвычайное происшествие. Если дозвониться не удалось — вам в течение 10 минут обязаны перезвонить. Ликвидация засоров в трубопроводах и мусоропроводах не должна отнимать более двух часов. Полностью устранять ЧП требуется в течение не более чем трёх дней. Очень смелые цифры, посмотрим.

Новости одной строкой: дальневосточный гектар теперь вручают и гражданам, переехавшим из-за рубежа. Также с сегодняшнего дня вводится электронная маркировка сигарет. Тестируются другие товары.

Наконец, об инициативе о «скандализации правосудия» — такова краеугольная проблема, упомянутая накануне председателем совета судей. Из справки следует, что под этим понимается в том числе беспорядочная и необоснованная критика в СМИ как средство манипуляции общественным мнением. Внесенным законопроектом ее решено пресечь — под угрозой вменения административной ответственности.