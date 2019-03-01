На восьмиклассника, отобравшего телефон у школьников в ЗАО, завели дело

Подросток отобрал телефон за 92 тысячи рублей у учеников столичной школы на улице Академика Анохина в ЗАО Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 27 февраля в столичную полицию с сообщением о разбойном нападении обратился ученик шестого класса одной из местных школ.

По словам заявителя, на улице Академика Анохина в столичном районе Тропарево-Никулино на него и его одноклассника напал незнакомый подросток, который, угрожая школьникам ножом, отобрал у них телефон стоимостью 92 тысячи рублей и скрылся.

На следующий день полицейским удалось задержать 14-летнего ученика восьмого класса, которого изобличили в содеянном.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о разбое с оружием. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.