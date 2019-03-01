Ингушетию и Чечню назвали регионами с самой высокой безработицей

Минтруда назвал российские регионы с самой высокой и самой низкой безработицей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга ведомства, которые есть в распоряжении редакции. Так, регионами с самым высоким уровнем безработицы стали Ингушетия (8,7%) и Чечня (8%).

В Республике Тыва безработными являются 3,9% жителей, в Амурской области — 2,4%. На Чукотке, Алтае и в Северной Осетии число безработных составляет 2,2% от количества жителей.

Регионом с самой низкой безработицей оказался Севастополь (0,2%). В Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе безработными являются 0,4% жителей.

Подчеркивается, что число официально зарегистрированных безработных в 2018 году уменьшился на 10,4% по сравнению с 2017 годом.