Голодец назвала россиянок отстающими от мужчин по образованию и зарплатам

Заработная плата женщин в России составляет лишь 70% от средней зарплаты мужчин, рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

Как передает «Интерфакс», во время выступления на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке вице-премьер Ольга Голодец констатировала, что несмотря на имеющиеся возможности, россиянки по-прежнему «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин».

По словам Голодец, процент занятости женщин в России высокий, однако их заработная плата составляет лишь 70% от средней зарплаты мужчин.

При этом министерство труда и социальной защиты в ответ на слова вице-премьера подчеркнуло, что с начала «нулевых» показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами в России сократился с 36,8% до 28,3%.



