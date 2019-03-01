Экс-сенатор Дерев заявил, что Арашуковых задержали из-за его показаний

Адвокат заявил, что уголовное дело на экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева завели из-за свидетельств против Арашуковых.

Как передает «Интерфакс», освобожденный из-под ареста после обвинений в особо крупном мошенничестве бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев стал одним из ключевых свидетелей в деле Рауфа и Рауля Арашуковых.

По словам его адвоката Руслана Коблева, уголовное дело в отношении его клиента было местью клана Арашуковых за показания против них.

«Еще в 2012 году Дерев в качестве сенатора от КЧР дал интервью, в котором прямо заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы причастны к ряду убийств в республике. Летом 2018 года, он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали. В настоящее время Дерев проходит по данному делу свидетелем», — заявил Коблев.

Напомним, сам Дерев обвиняется в том, что с декабря 2006 по октябрь 2010 года вместе с соучастниками совершил «хищение денежных средств из бюджета РФ в сумме более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, причинив ущерб государству в особо крупном размере».

Однако в пятницу, 1 марта, Мосгорсуд свободил его из-под стражи в связи с возрастом и состоянием здоровья.