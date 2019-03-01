Дом Скрипалей продолжат использовать как обычное жилье после очистки

Власти Великобритании заявили о полной очистке от следов «Новичка» дома Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как передает телеканал Sky News, власти Великобритании признали бывший дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери безопасной зоной после очистки от отравляющего вещества.

Отмечается, что дом не станет туристической достопримечательностью, а будет использоваться как обычное жилье.

«Правительство работает совместно с владельцем собственности, советом Уилтшира и его партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление и ремонт здания. Когда работы будут закончены, дом снова будет введен в эксплуатацию», — цитирует телеканал представителей министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.