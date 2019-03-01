Депутат назвала преступлением отсутствие в УК статьи за побои в семье

Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, журналист Оксана Пушкина назвала ошибкой декриминализацию побоев.

Как передает «Интерфакс», выступая на заседании международного женского форума в Мурманске, депутат Оксана Пушкина рассказала, что ей пришлось заморозить закона о профилактике семейно-бытового насилия из-за декриминализации побоев в семье, которую они назвали «чудовищной ошибкой».

«Моя задача — донести до гаранта нашего государства информацию, что домашнее насилие на сегодняшний день — это проблема в нашей стране, и не создать закон, который регулировал бы всю систему координат, — это преступление», — заявила парламентарий.

По ее словам, существует ряд проблем, которые тормозят работу с законопроектом. Одна из них — само понятие семейно-бытового насилия, поскольку в законе нет определения семьи, но оно есть в Семейном кодексе.

Напомним, закон о декриминализации побоев в семье был подписан президентом в феврале 2017 года. Новые поправки перевели насилие в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.