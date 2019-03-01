Цирковые артисты обвинили Эдгарда Запашного в мошенничестве

Общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» просит СК проверить деятельность Эдгарда Запашного.

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу объединения Викторию Ваганову, руководителя Большого московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщика Эдгарда Запашного обвиняют в том, что он намеренно обанкротил три компании, которые занимались гастролями его цирка, чтобы не платить артистам и заказчикам деньги.

Отмечается, что речь идет о фирмах, которые с 2015 по 2017 год организовывали гастроли Большого московского цирка по городам-миллионникам в России, а также вывозили цирк за границу — в Белоруссию и Объединенные Арабские Эмираты. Эти компании отвечали за продажу билетов, а потом, не расплатившись с заказчиками, проходили процедуру банкротства.

В связи с этим участники межрегиональной общественной организации «Творческое объединение цирковых коллективов» намерены обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Запашного.

«Это шоу-бизнес, в шоу-бизнесе всякое случается. Есть люди, которые рискуют своими собственными деньгами, проводят гастроли по всему миру, работают со многими компаниями, есть успешные люди, есть неуспешные, и никто не застрахован», — объяснил сам дрессировщик причину банкротства прокатчиков.

Напомним, в конце прошлого года между Эдгардом Запашным и бизнесменом Михаилом Гурциевым произошел конфликт, причиной которого стало обращение дрессировщика к президенту с просьбой запретить открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково.