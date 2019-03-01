Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 15 вылетов и аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 16 рейсов: семь вылетов из аэропорта Внуково, два — из Домодедово и еще семь — из Шереметьево.

Кроме того, 15 вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.

Однако ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья 1 марта метель, гололедицу и ветер с порывами до 15 м/с.